Советник главы так называемой "ДНР" Александр Казаков рассказал подробности гибели Александра Захарченко. По его словам, при покушении было использовано безоболочное взрывное устройство.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов Александр Тимофеев",- сказал он.

По его словам закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно. "Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу" и заложена она туда была накануне", - сказал он.

Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убили "Моторолу" и "Гиви". "Это были те же самые люди", - заявил советник.

В руководстве т.н. "ДНР" также сообщили, что министр доходов и сборов Александр Тимофеев, пострадавший при взрыве в кафе "Сепар", где погиб Захарченко, находится в сознании, его жизни ничто не угрожает. "Жизни троих госпитализированных, в том числе Александра Тимофеева ничего не угрожает. У него множественные осколочные ранения и ожоги, но он в сознании", - заявил Казаков.

Как сообщала "Страна", известно, что при взрыве, в котором погиб Захарченко, ранены 11 человек.

Среди получивших ранение "министр доходов и сборов ДНР" Ташкент.

Также сообщалось, что Захарченко убили замаскированным самодельным взрывным устройством.