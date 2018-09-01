В УЕФА разрешили полтавской "Ворскле" проводить игры Лиги Европы на домашнем стадионе. Об этом сообщает "Футбол 1".

"Матчи Лиги Европы в Полтаве - это то, к чему мы стремились, когда в последнем туре играли с Зарей. Все говорили: ребята постарайтесь, чтобы была возможность приходить на европейские команды. Мы этого добились. Это будет огромный плюс для всего полтавского футбола", - рассказал полузащитник команды Владимир Чеснаков.

Полузащитник "Ворсклы" Александр Кобахидзе отметил, что игры Лиги Европы станут праздником для Полтавы.

"Для меня большой праздник - первый матч с Арсеналом на выезде. Я являюсь поклонником английского футбола. С другой стороны, мы понимаем, что это будет очень тяжело, но все равно больше присутствует радость, чем нервозность", - подчеркнул спортсмен.

Ранее "Страна" сообщала, что УПЛ утвердила календарь первого этапа чемпионата Украины.

Отметим, что пока Ворскла в Киеве играла с Динамо, воры обчистили квартиру ее форварда в Полтаве .