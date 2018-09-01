Неосторожное вмешательство Константинопольской православной церкви в религиозную ситуацию в Украине, где существует раскол православных церквей, может инициировать новые разделения вплоть до раскола всемирного православия.

Об этом сказал глава отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24", его цитирует ТАСС.

"С недавних пор, а именно с апреля этого года, Константинополь заговорил о том, что надо предоставить автокефалию Украине, украинскому народу. И вот мы задавались вопросом, а кому, собственно, намеревается Константинополь предоставить автокефалию? Потому что есть каноническая украинская православная церковь, которую возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий, а она об автокефалии не просила", - отметил он.

Митрополит Иларион напомнил, что обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому с просьбой предоставить автокефалию направили "две раскольничьих группировки" - Киевский патриархат и Украинская автономная православная церковь, которых "ни одна поместная православная церковь не признает".

По словам митрополита, если все же Константинопольская церковь решится пойти навстречу Порошенко, то "тем самым раскол будет легитимизирован, это нанесет большой удар по православию в Украине: может создаться еще один раскол, а самое главное, что это расколет все тело мирового православия".



"Сейчас любое вмешательство (Константинопольского патриархата - Прим. Ред) в эту ситуацию на волне того политического кризиса, который происходит, того неприятия идеи автокефалии церковным народом, которое сейчас очень сильно, само это вмешательство не сможет уврачевать раскол, а, наоборот, спровоцирует новый. Поэтому мы очень надеемся, что Константинопольский патриархат будет вести себя ответственно, что будут приняты во внимание все те голоса Поместных православных церквей, которые очень ясно прозвучали, и что не произойдет того трагического развития событий, которое в некоторых горячих головах в Константинополе сейчас созревает и будет сохранено единство мирового православия", - сказал митрополит.

Он отметил, сегодня в Украине насчитывается более 12 тысяч приходов и более 200 монастырей. "Абсолютное большинство верующих Украины - это паства Украинской православной церкви, той церкви, которая не просила об автокефалии", - заключил митрополит Иларион.

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