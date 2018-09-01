В Кишиневе мирный митинг за объединение Молдовы и Румынии перерос в массовые протесты. Об этом сообщает Newsmaker.

Известно, что несколько автобусов с митингующими задержали на въезде в молдавскую столицу. Выяснилось, что к центральной площади Кишинева доехали не все - автобусы с инвентарем для митинга, по словам его организаторов, на въезде в город задержала полиция.

"Мы будем здесь ждать сколько понадобится, хоть до завтра, пока власть не отреагирует и не пропустит автобусы. Мы не устраивали диверсий и не нарушали общественный порядок, поэтому просим правоохранительные органы действовать в соответствии с законом", - заявил член "Партии национального единства" Константин Кодряну.

Как рассказал лидер организации "Партия национального единства" Ион Лященко, в автобусах находится инвентарь, необходимый для манифестации. Позже выяснилось, что полиция отогнала автобусы в другое место. Митингующие приступили к переговорам с полицией.

"Если полиция не прислушается к нашим требованиям, мы перекроем движение",

- отметил Кодряну.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кишиневе протестующие разбили палатки, чтобы ночевать под парламентом Молдовы.

Также в Кишиневе полиция разогнала местный Майдан.