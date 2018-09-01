В ночь на субботу, 1 сентября, береговая охрана ФСБ РФ задержала на пути из Мариуполя, возле Бердянска, украинский балкер Amadore. Об этом сообщил журналист Андрей Клименко в Facebook.

"Береговая охрана ФСБ РФ около полуночи задержала на пути из Мариуполя вблизи Бердянска украинский балкер Amadore, по состоянию на 10:00 судно еще продолжает стоять. Заметим, что обычно такие задержания продолжаются около 3 часов", - написал он.

По его словам, на пути в Азовское море это судно ожидало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

Владельцем судна Amadore является компания из Одессы. Это уже 99 задержание (непосредственно в море, не считая проверок перед и в Керченском проливе) с 17 мая 2018 года.

Фото: facebook.com/

К слову, накануне Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.

Как сообщала "Страна", по данным Жебривского, Москва блокирует Азовское море, чтобы получить от Украины воду для Крыма.

Ранее украинский адмирал предложил заминировать Азовское море.

Стало известно, что Порошенко собирается вынести на заседание СНБО вопрос судоходства в акватории Азовского моря.