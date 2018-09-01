В субботу, 1 сентября, в США началась мемориальная служба прощания с сенатором Джоном Маккейном. Об этом передает "УНН".

Церемония прощания идет в Национальном кафедральном соборе Вашингтона с 09:00 по местному времени (16.00 по Киеву).

Сообщается, что перед началом службы тело сенатора перенесли из здания Капитолия Соединенных Штатов, где траурные мероприятия прощания проходили в пятницу.

Участие в траурных мероприятиях принимают бывшие президенты США Джордж Буш и Барак Обама, а также бывший сенатор Джо Либерман и бывший государственный секретарь Генри Киссинджер и многие другие американские политики и деятели.

Напомним, что сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 26 августа в возрасте 81 года.

Ранее "Страна" сообщала, что семья Маккейна пригласила Кличко на похороны сенатора.