В УЕФА продолжают реформировать систему европейского футбола. Так, футбольные функционеры планируют запуск третьего еврокубка.

С 2021 года, помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, будет проводиться еще один турнир. Он займет третье место в иерархии, в нем буду преимущественно играть клубы из небольших футбольных стран, сообщает Bild.

Одно из возможных названий нового турнира - Кубок Европы.

Планируется, что с 2021 года в основной стадии Лиги чемпинов также будут принимать участие 32 команды, а Лига Европы сократится с 48 до 32 команд, в третьем еврокубке также примут участие 32 клуба.

Создание третьего турнира обусловлено тем, что УЕФА хочет предать Лиге Европы более высокую значимость, в то же время клубы, которые не могу пробиться в основные фазы еврокубков, смогут соревноваться между собой.

Ранее "Страна" приводила полный расклад по соперникам Шахтера в Лиге чемпионов.

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