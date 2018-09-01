Обязанности верховного главнокомандующего в так называемой "ДНР" будет временно исполнять Дмитрий Трапезников, который также является исполняющим обязанности главы т.н. "ДНР". Об этом заявил министр обороны Владимир Кононов, передает РИА Новости в субботу, 1 сентября.

"Естественно, выполнять будем команды Дмитрия Трапезникова", - добавил он.

31 августа главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке.

После его гибели т.н."ДНР" возглавил рекламный магнат. Мы рассказывали, что известно о Дмитрии Трапезникове. Он родился 12 апреля 1981 года в городе Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в город Донецк. Первое высшее образование с отличием получил в Донецкой академии строительства и архитектуры в 2004 году. Кроме того, имеет еще два высших образования: менеджер-экономист и юрист.

Стало известно, что новый "и.о. главы т.н. "ДНР" сразу же объявил курс на присоединение к России.