Игроки "Шахтера", вчера 31 августа, накануне игры с "Мариуполем" провели открытую тренировку для болельщиков на ОСК "Металлист". Фото с тренировки опубликовала пресс-служба "горняков".

После тренировки перед очередным домашним матчем, футболисты вместе с тренерами устроили фотосессию с фанатами на трибунах.

"Довольно часто "Шахтер" проводит такие акции. Я считаю, это сплачивает команду, а также сближает клуб и фанатов. Сегодня мы получили положительные эмоции от поддержки людей, которые пришли на стадион, думаю, и болельщики довольны. Настрой на предстоящий матч с "Мариуполем" боевой. Нам нужны три очка, и будем все для этого делать на футбольном поле", - рассказал защитник Сергей Кривцов.

Один из фанатов отметил, что после общения со спортсменами получил "огромный заряд позитива".

Фото: shakhtar.com

Ранее "Страна" сообщала, что матч с Шахтером в Лиге чемпионов Лион проведет при пустых трибунах.

Также Паулу Фонсека прокомментировал жеребьевку Шахтера в Лиге Чемпионов.