Украина, по официальной версии СБУ, не имеет никакого отношения к убийству в Донецке "главы ДНР" Александра Захарченко. Об этом со ссылкой на главу службы Василия Грицака сообщает Интерфакс.

По его словам, убийство Захарченко можно было прогнозировать заранее. Оно, вероятно, произошло в ходе "методической зачистки всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс". По мнению Грицака, таким образом происходит избавление от свидетелей.

Согласно другой версии, Александра Захарченко убили из-за раздела имущества и коммерческих разборок. По словам главы СБУ, украинской диверсионной группы в Донецке не было, соответственно, никто не мог ее задержать.

Напомним, Глава МИД РФ Сергей Лавров прямо обвинил Украину в убийстве Захарченко.

Также мы писали, что в Кремле убийство Захарченко считают провокацией, но не знают, кто за ней стоит.