Глава "Луганской народной республики" Сергей Козлов поспешно уехал из "ЛНР". Об этом он сообщил в Facebook.

"В связи со сложившейся обстановкой, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Враг будет побежден. Мы отомстим за смерти наших близких", - написал он.

Фото: facebook.com/kozlovlnr

Напомним, что 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке. Прощание и похороны Захарченко в городе назначили на 2 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что новый "и.о. главы ДНР" объявил курс на присоединение к России.

Также в "ДНР" обвинили Силы специальных операций Украины в убийстве Захарченко.