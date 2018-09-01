На одной из школьных линеек, которые проходили 1 сентября в столице, ученикам стало плохо. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

По информации издания, инцидент произошел в Шевченковском районе Киева. Школьное торжественное мероприятие затянулась, а на улице стояла сильная жара - в результате ученикам стало плохо. Четверым детям стало плохо, один подросток потерял сознание и упал на асфальт. Ребенка приводили в чувства холодной водой, на место вызвали скорую помощь.

Номер школы, в котором случилось ЧП, не сообщается.

Напомним, Супрун считает, что школьные линейки могут вызвать рак, проблемы со зрением и психические расстройства.

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