"Потерял сознание и упал на асфальт". В киевской школе 1 сентября стало плохо сразу четверым ученикам
На одной из школьных линеек, которые проходили 1 сентября в столице, ученикам стало плохо. Об этом сообщает "Вечерний Киев".
По информации издания, инцидент произошел в Шевченковском районе Киева. Школьное торжественное мероприятие затянулась, а на улице стояла сильная жара - в результате ученикам стало плохо. Четверым детям стало плохо, один подросток потерял сознание и упал на асфальт. Ребенка приводили в чувства холодной водой, на место вызвали скорую помощь.
Номер школы, в котором случилось ЧП, не сообщается.
Напомним, Супрун считает, что школьные линейки могут вызвать рак, проблемы со зрением и психические расстройства.
Также мы писали о том, что изменится в школах с 1 сентября.
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