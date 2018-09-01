Голосеевский районный суд Киева приговорил к 4,5 годам лишения свободы обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что решение суда вступит в силу через месяц.

"Да, эта информация соответствует действительности. 30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - добавил он.

Грицак подчеркнул, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться", - отметил глава СБУ.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что Герман пошел на подготовку сотрудничества со следствием.

"Действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, в своих показаниях Герман подтвердил версию преступления, по которой ему было предъявлено подозрение – "в том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что суд утвердил сделку со следствием между представителями ГПУ и исполнительным директором УНСП "Шмайсер" Борисом Германом, которому инкриминировалась серия террористических актов, итогом которых должна была стать гибель российского журналиста Аркадия Бабченко.

Борис Герман обвинялся по статье об организации террористического акта (ч.3 ст.258 УК Украины), санкция которой предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.