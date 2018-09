Хит легендарной Ареты Франклин, которая 16 августа умерла в своем доме в Детройте от рака поджелудочной железы, прозвучал 31 августа у Букингемского дворца. Об этом пишет Vox.

Арету называли королевой соула. Она стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

31 августа охрана Букингемского дворца исполнила ее хит "Respect". Послушать композицию собралось сотни желающих. Очевидцы делились записями в социальных сетях.

This make me proud to be British! Respect. pic.twitter.com/vIyAC5h7Oq