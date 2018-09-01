Боевики "ДНР" открыли свои границы и начали пропускать людей и транспорт через КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники отметили, что "боевики осуществляют тотальный контроль всех граждан и транспортных средств, которые пытаются выехать со временно оккупированной территории Донецкой области на территорию, подконтрольную украинской власти".

Погранслужба добавила, что на КПВВ фиксируются отдельные отказы гражданам в пересечении линии разграничения со стороны "республики". В результате сложившейся ситуации на дорожных коридорах в пределах Донецкой области отмечается усложненное движение для населения.

Ранее "Страна" сообщала, что "ДНР" возобновила движение через свои "границы".

Отметим, что КПВВ на Донбассе перешли на осенний график, из ЛДНР никого не выпускают.