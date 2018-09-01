США готовы предоставить Украине больше вооружения, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы. Об этом пишет издание The Guardian.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал, что Вашингтон готов поставлять Украине летальное оружие. "Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты (Украины - Страна)", - отметил Волкер.

Спецпредставитель добавил отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран. "И, конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" сообщала, что Курт Волкер сообщил, когда он собирается приехать в Украину.

Также в России заявили о cкорой встрече Суркова и Волкера по Донбассу.