В случае, если на вашу еду села муха, есть ее можно, только помыв или приготовив ее при высокой температуре. Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. Министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, мухи переносят множество опасных заболеваний, а микробы могут попасть на пищу даже в течение 5 секунд. Супрун подчеркнула, что мухи питаются, в том числе, и мусором, экскрементами и другими отвратительными вещами. Так, подцепив микробы и бактерии, муха может в течение нескольких часов распространять их. А в еде, на которую села муха, бактерии могут жить до нескольких дней.

Ульяна Супрун порекомендовала соблюдать правила гигиены, мыть еду, посуду и руки.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун считает, что школьные линейки могут вызвать рак, проблемы со зрением и психические расстройства.

Также мы писали, что Супрун дала советы, как мотивировать детей есть здоровую пищу.