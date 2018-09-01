Несмотря на то, что, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, неизвестно, кто стоит за убийством "главы ДНР" Александра Захарченко, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Лавров вслед за Песковым сообщил, что убийство Захарченко - это провокация. По его мнению, таким образом Украина срывает выполнение Минских договоренностей. Также глава МИД РФ добавил, что киевские власти и так их не выполняли.

Кроме того, Сергей Лавров усомнился в возможности после убийства Александра Захарченко проводить в ближайшее время встречи лидеров "четверки" "нормандского формата". На данный момент, по его словам, происходит анализ произошедшей ситуации.

Напомним, в "ДНР" обвинили Силы специальных операций Украины в убийстве Захарченко.