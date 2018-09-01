В Польше здание Института национальной памяти обрисовали в поддержку украинского историка Григория Куприяновича. Об этом в Facebook сообщил украинский историк и журналист Игорь Исаев.

Здание института обрисовали красной краской и оставили надписи: "За доктора Куприяновича", "Вы позорите Польшу" и "Шарек, лжец, история тебя осудит".

Фото, скриншот: facebook.com/igor.isajew

Напомним, что в Польше началось уголовное производство против одного из лидеров украинской общины, известного историка Григория Куприяновича.

Позже это уголовное дело было закрыто. Глава МИД Украина Павел Климкин назвал это "победой здравого смысла. Но даже после закрытия дела остается главная причина и источник возникновения данной проблемы - изменения закона про Институт национальной памяти. По словам министра, именно они порождают пространство для манипуляций и атаки на свободу слова.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше предложили выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.