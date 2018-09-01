В ночь с пятницы на субботу, 1 сентября, недалеко от города Ингольштадт в Германии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает DW.

На нефтеперерабатывающем заводе Bayernoil в Фобурге-на-Дунае произошел взрыв. После этого в хранилищах газа и бензина начался масштабный пожар. Неизвестно, охватил ли огонь газотурбинную электростанцию НПЗ Bayernoil.

В тушении задействовано более 200 пожарных. Местная полиция сообщает о шести пострадавших. Трое из них госпитализированы с ожогами.

Жители Фобурга находятся в безопасности, но 1800 человек было срочно эвакуировано. Дым от пожара может распространиться на 20 километров, поэтому немцев предупреждают о необходимости держать окна закрытыми.

Видео: YouTube WELT

Напомним, на российском оборонном заводе под Нижним Новгородом прогремел взрыв, погибли три человека.

Также мы сообщали, что в Северодонецке три дня горел завод "Азот".