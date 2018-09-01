Назван основной состав сборной Украины по баскетболу накануне ответственных матчей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Главный тренер сборной Евгений Мурзин вызвал 18 баскетболистов на матчи квалификации ЧМ-2019 против Испании и Черногории, которые состоятся в сентябре. Наставник отметил, что что все сильнейшие игроки дали согласие на участие в важных сентябрьских матчах и прибудут в расположение сборной.

На сегодня единственным нерешенным вопросом является участие в ближайших матчах центрового "Барселоны" - Артема Пустового, добавил Мурзин.

Стоит выделить присутствие в команде игрока Лос-Анджелес "Лейкерс" Святослава Михайлюка, а также баскетболиста Атланты "Хоукс" Алексея Леня. Оба играют в самой престижной лиге мира - НБА.

Отметим, что украинцы 14 сентября в Киеве сыграют с Испанией, а 17-го – на выезде с Черногорией. Всего на втором этапе квалификации предстоит сыграть 6 матчей – по два раза против Испании, Словении и Черногории.

Изображение: fbu

Ранее "Страна" сообщала, что один из лучших баскетболистов Украины решил стать россиянином.

Также "Лейкерс" из Лос-Анджелеса подписали контракт с украинским баскетболистом.