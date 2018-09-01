В "Донецкой народной республике" заявили, что возобновили движение через границу "ДНР". Об этом сообщают РИА "Новости".

Так, "депутат Народного совета ДНР" сообщил,что возобновили въезд и выезд через пункты пропуска на границах.

Отметим, что в "ДНР" перекрыли все границы, в том числе с Россией и "ЛНР" на время "спецоперации по обеспечению порядка".

31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке. Прощание и похороны Захарченко в городе назначили на 2 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что в "ДНР" обвинили Силы специальных операций Украины в убийстве Захарченко.

Также новый "и.о. главы ДНР" объявил курс на присоединение к России.