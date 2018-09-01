В Голосеевском районе Киева в подземном переходе на проспекте Лобановского обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Отдел коммуникаций полиции Киева.

По информации правоохранителей, сообщение о том, что в указанном месте находится мужчина с ножевым ранением, поступило к ним около 03:45. На место выехали полицейские и кинологи.

Личность убитого не установлена – на месте происшествия не было документов. Полицейские сообщают, что на вид ему около 25-30 лет, он был одет в сине-серую спортивную кофту и темные джинсы. Всех, у кого этой ночью пропали родственники, которые подходят под это описание, правоохранители просят звонить 102.

Сейчас полицейские ищут преступников. На сегодняшний день они провели следственные мероприятия, просмотрели записи видеокамер и опросили свидетелей. Несколько человек задержаны по подозрению в причастности к совершению преступления.

Видео: YouTube поліція Києва

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве лишь выстрелом в ногу успокоили буйного поляка, который убил мужчину и едва не зарезал женщину.

Также мы сообщали, что на Закарпатье зарезали женщину ромской национальности.