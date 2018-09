Ближайший Синод Вселенского патриархата, на котором может подниматься вопрос предоставления автокефалии Украине, состоится 10-12 октября. Ранее это заседание Синода было запланировано на 10 сентября, но затем его отложили на месяц. До этого времени украинский вопрос может подниматься только в качестве обмена мнениями на Синаксисе - собрании архиереев Вселенского патриархата, которое стартует сегодня в Стамбуле.

Как разъяснил "Стране" собеседник в церковных кругах, у Синаксиса нет полномочий решать вопросы автокефалии других православных церквей, приглашенные архиереи Вселенского патриархата могут только в общем выразить свою позицию по тому или иному вопросу.

По словам собеседника "Страны", если на нынешнем Синаксисе и состоится обсуждение украинского вопроса, то оно может поднять внутренние проблемы Вселенского патриархата. Так, большинство участников Синаксиса - это архиереи из США, где наибольшее количество приходов Вселенского патриархата - 540. И многие из них давно хотят обрести независимость от Константинополя.

"Очевидно, что в случае выдачи Томоса об автокефалии по Украине, Вселенский патриарх утратит любые аргументы против автокефалии американской Архиепископии. Это все равно что вложить им в руки заряженное оружие и направить на самого себя", - говорит "Стране" собеседник.

Впрочем, по опыту прошлых Синаксисов, это собрание традиционно ограничивалось какими-то общими коммюнике, которые не имели никакого юридического веса для мирового православия. Например, на предыдущем аналогичном собрании архиереи Вселенского патриархата осуждали гонения на христиан на Ближнем Востоке и в Африке.

Как сообщает греческое издание "Фанарион", на нынешнем Синаксисе, который собирается раз в три года, будут обсуждаться вопросы, касающиеся Матери-Церкви и мирового православия.

Источники "Страны" также утверждают, что на данный момент Константинопольский Патриархат никаких решений о предоставлении автокефалии украинской Церкви не принимал.

К слову, в Украинской православной церкви также уже отметили, что появление накануне в СМИ информации о том, что, якобы, такое решение уже было принято, стало результатом искаженного перевода речи митрополита Гальского Эммануила о результатах встречи Константинопольского и Московского патриархов в Стамбуле.

Дословно прямая речь Эммануила звучит так: "… Как вы знаете, в Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский Патриархат принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия Украинской Православной Церкви. Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем это решение, и об этом Вселенский Патриархат также сообщил Патриарху Кириллу во время его визита … ".

При этом, вместо фразы "принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия" (в оригинале: took the decision of exploring all the way sinorder to issue the autocephaly) ряд СМИ использовали не соответствующий действительности перевод "решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии".

В оригинале фразе отсутствует мысль о том, что предоставление автокефалии является утверждённым решением, отмечают в УПЦ. То есть, речь идет исключительно о том, что апрельский Синод Константинопольского Патриархата не принимал никаких решений о предоставлении Украинской Церкви автокефалии, а лишь получил просьбу на этот счет от определенных структур и начал его исследовать в общении с другими Поместными Церквами.