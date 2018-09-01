В "ДНР" заявили, что Вооруженные силы Украины готовят наступление на Донбасс. Об этом передают РИА "Новости".

Так, "представитель оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин заявил, что украинские военные могут начать наступление на Донбасс уже 14 сентября.

С его слов, данной информацией располагают в штабах операции объединенных сил и ОТГ "Восток". Басурин добавил, что данные о подготовке к наступлению "подтверждаются информацией со сбитых беспилотников".

Напомним, что 31 августа главарь ""ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле убийство Захарченко считают провокацией, но не знают, кто за ней стоит.

Также в "ДНР" обвинили Силы специальных операций Украины в убийстве Захарченко.