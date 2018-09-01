Инспектор киевского СИЗО торговал наркотиками прямо на работе
Один из инспекторов киевского СИЗО распространял наркотики среди заключенных. Об этом сообщает Отдел коммуникаций полиции Киева.
Сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Киева получили оперативную информацию о совершенном правонарушении. Правоохранители провели обыск в кабинете инспектора и обнаружили более килограмма, предположительно, каннабиса. Также у него нашли деньги, а в камерах заключенных, которые были сообщниками инспектора, были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для координации своих действий.
Все изъятые предметы отправлены на экспертизу. А задержанному инспектору 1994 года рождения грозит до 10 лет тюрьмы за незаконную продажу наркотиков.
Видео: YouTube поліція Києва
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Напомним, прокуратура сообщила о подозрении в организации массовых беспорядков четырем экс-торнадовцам и двум сотрудникам Лукьяновского СИЗО.
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