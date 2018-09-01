Один из инспекторов киевского СИЗО распространял наркотики среди заключенных. Об этом сообщает Отдел коммуникаций полиции Киева.

Сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Киева получили оперативную информацию о совершенном правонарушении. Правоохранители провели обыск в кабинете инспектора и обнаружили более килограмма, предположительно, каннабиса. Также у него нашли деньги, а в камерах заключенных, которые были сообщниками инспектора, были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для координации своих действий.

Все изъятые предметы отправлены на экспертизу. А задержанному инспектору 1994 года рождения грозит до 10 лет тюрьмы за незаконную продажу наркотиков.

Видео: YouTube поліція Києва

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении в организации массовых беспорядков четырем экс-торнадовцам и двум сотрудникам Лукьяновского СИЗО.

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