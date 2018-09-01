Наставник луганского клуба "Заря" Юрий Вернидуб останется на посту главного тренера. Об этом сообщает "Трибуна".

Отметим, что ранее Вернидуб решил уйти в отставку после того, как его команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы. В матче РБ Лейпциг - Заря украинцы со счетом 3:2 проиграли сопернику. После игры Вернидуб сделал заявление, что намерен покинуть клуб.

Однако после возвращения "Зари" из Германии тренер отправился на встречу с президентом клуба Евгением Геллером. Отметим, что контракт Вернидуба истекает в 2020 году.

Ранее "Страна" сообщала, что "Заря" на последних минутах матча с "Лейпцигом" упустила путевку в Лигу Европы.