Систему электронного билета E-ticket в Харькове запустили еще в прошлом году. В начале декабря в городе заработали первые терминалы, которые уже спустя несколько дней были повреждены вандалами, также они давали сбой, работали не везде. С тех пор воспользоваться единым электронным билетом можно было только в некоторых трамваях и троллейбусах.

В мэрии обещали внедрить систему в метро сначала с января 2018 года, потом ее запуск в подземке под разными предлогами несколько раз переносился.

А в июле 2018 года мэр Харькова Геннадий Кернес во время прямой трансляции на странице в Facebook заявил, что система E-ticket полноценно заработает в трамваях, троллейбусах и метрополитене с 1 сентября.

Но за день до запуска, 31 августа, сроки в мэрии вновь перенесли. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Харькова. Объясняя задержку изменениями в законодательстве, в частности, в порядке выдачи льготных проездных карт, и изменениями правил метрополитена, чиновники обещают запустить систему этой осенью, правда, уже в ноябре 2018 года. При этом в конце сентября начнется выдача льготных карт для школьников, в начале октября - для студентов, а с 1 ноября - для остальных льготных категорий.

На данный момент, по информации мэрии, продолжается процесс оснащения станций новыми терминалами для пополнения карт и валидаторами.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 сентября снизит стоимость билетов на поезда.

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