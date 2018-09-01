Польское СМИ опубликовало карту с российским Крымом
В Польше спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало карту с Крымом, который принадлежит России.
Материал статьи был посвящен Лиги чемпионов. На карте были изображены клубы-участники ЛЧ по футболу и страны, которые они представляют. Крым на польской карте был окрашен в красный цвет, как и материковая территория России. При этом территория Украины окрашена малиновым.
Фото: sport.pl
Напомним, в Украине вышла книга Елены Котенко "Растительный мир", на одной из иллюстраций которой аннексированный полуостров Крым обозначен как территория России.
Ранее "Страна" сообщала, что в одной из статей Bloomberg Крым был обозначен, как территория, что не принадлежит ни России, ни Украине.
Позже Bloomberg удалил карту Украины без Крыма по требованию посольства.