В Польше спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало карту с Крымом, который принадлежит России.

Материал статьи был посвящен Лиги чемпионов. На карте были изображены клубы-участники ЛЧ по футболу и страны, которые они представляют. Крым на польской карте был окрашен в красный цвет, как и материковая территория России. При этом территория Украины окрашена малиновым.

Фото: sport.pl

Напомним, в Украине вышла книга Елены Котенко "Растительный мир", на одной из иллюстраций которой аннексированный полуостров Крым обозначен как территория России.

Ранее "Страна" сообщала, что в одной из статей Bloomberg Крым был обозначен, как территория, что не принадлежит ни России, ни Украине.

Позже Bloomberg удалил карту Украины без Крыма по требованию посольства.

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