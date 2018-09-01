Минские договоренности не будут соблюдаться из-за убийства "главы ДНР" Александра Захарченко. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в результате вчерашнего инцидента в регионе повысится напряженность и, как следствие, не будут соблюдаться условия для реализации Минских договоренностей.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что убийство Захарченко - провокация. Также он заявил, что еще предстоит выяснить, кто за ней стоит.

"...Безусловно, это провокация, которая имеет негативные последствия для атмосферы в регионе и очевидно, что она не способствует процессу урегулирования", - сказал он.

Напомним, в "ДНР" обвинили Силы специальных операций Украины в убийстве Александра Захарченко.