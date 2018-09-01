В аэропорту "Борисполь" застряли 300 пассажиров, которые ожидают рейса в Турцию. Об этом в комментарии "Стране" рассказал адвокат Олег Ищенко.

Юрист сообщил, что в ночь на 1 сентября был запланирован рейс №4410 Киев – Анталия компании Azur Air‎. Но состоянием на 12:00 рейс так произошел. Три сотни пассажиров почти 12 часов ожидают своего вылета. От такого долгого ожидания, люди буквально ночевали на полу аэропорта. Отметим, что многие горе-туристы застряли в "Борисполе" с детьми.

На данный момент пассажиры блокируют вылеты других рейсов. В свою очередь, людей хотят обмануть, и под видом рейса на Вильнюс пытаются отправить другой рейс в Анталию, отметил адвокат.

Ищенко добавил, что представители Azur Air не хотят общаться с пассажирами. Сейчас пассажиры все еще находятся в аэропорту и их никуда не выпускают.

Фото: facebook.com/Олег Ищенко

Ранее "Страна" сообщала, что из-за поломки самолета в аэропорту Анталии застряли украинские туристы.

Также в Италии на несколько дней застряли украинские туристы из Одессы.