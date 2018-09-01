В Одессе украли инструменты у группы "СКАЙ"
Из концертного автобуса группы "СКАЙ" украли музыкальную технику и инструменты. Об этом клавишник группы Юра Клавишко написал на своей странице в Facebook.
Событие произошло в Одессе 31 августа, около 13:00 - 17:00. Автобус группы был припаркован возле одного из пляжных клубов Одессы, возле 13 фонтана.
Музыканты просят помочь найти грабителей и распространить информацию о произошедшем.
Скриншот: Facebook/ Юра Клавішко
Фото: Facebook/ Юра Клавішко
Фото: Facebook/ Юра Клавішко
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