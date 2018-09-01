Из концертного автобуса группы "СКАЙ" украли музыкальную технику и инструменты. Об этом клавишник группы Юра Клавишко написал на своей странице в Facebook.

Событие произошло в Одессе 31 августа, около 13:00 - 17:00. Автобус группы был припаркован возле одного из пляжных клубов Одессы, возле 13 фонтана.

Музыканты просят помочь найти грабителей и распространить информацию о произошедшем.

Скриншот: Facebook/ Юра Клавішко

Фото: Facebook/ Юра Клавішко

Фото: Facebook/ Юра Клавішко

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