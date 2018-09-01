В "ДНР" рассказали, кто, по их версии, организовал убийство их "главы" Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал советник лидера "республики" Александр Казаков, убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины, сообщил советник лидера ДНР Александр Казаков.

"Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры", — отметил он.

Казаков заявил, что соответствующие признательные показания дали задержанные.

Напомним, 31 августа глава "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке.

Ранее "Страна" сообщала, что новый "и.о. главы ДНР" объявил курс на присоединение к России.

Также Жириновский связал гибель Захарченко с обострением в Сирии.