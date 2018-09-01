Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с американскими конгрессменами. Об этом сообщает пресс-служба.

Во время встречи Порошенко поблагодарил конгрессменов за поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления стране летальной оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию.

Также на встрече политики обсудили дальнейшие меры по усилению международных усилий для деоккупации Крыма и Донбасса. Порошенко обратил внимание на противоправной деятельности РФ в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Кроме того, с конгрессменами обсудили угрозу энергетической безопасности Европы через реализацию проекта "Северный поток-2"

Еще Порошенко выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.

Фото: president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко возглавил рейтинг чиновников с отдыхом "на широкую ногу".

Также Порошенко на рейсовом самолете уехал в Вашингтон, чтобы проститься с Маккейном.