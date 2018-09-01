Порошенко в США рассказал сенаторам об Азовском море и попросил признать Голодомор геноцидом
Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с американскими конгрессменами. Об этом сообщает пресс-служба.
Во время встречи Порошенко поблагодарил конгрессменов за поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления стране летальной оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию.
Также на встрече политики обсудили дальнейшие меры по усилению международных усилий для деоккупации Крыма и Донбасса. Порошенко обратил внимание на противоправной деятельности РФ в акватории Азовского моря и Керченского пролива.
Кроме того, с конгрессменами обсудили угрозу энергетической безопасности Европы через реализацию проекта "Северный поток-2"
Еще Порошенко выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.
Фото: president.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко возглавил рейтинг чиновников с отдыхом "на широкую ногу".
Также Порошенко на рейсовом самолете уехал в Вашингтон, чтобы проститься с Маккейном.