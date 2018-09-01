Сотрудники аэропорта "Сочи" принимали участие в эвакуации пассажиров самолета "Боинг 738" авиакомпании Urair, который в ночь на 1 сентября при посадке выкатился за посадочную полосу и загорелся. Об этом сообщает Интерфакс.

По информации агентства, в процессе эвакуации у одного из сотрудников аэропорта случился сердечный приступ. Он скончался по дороге в больницу. Однако проблемы с сердцем у погибшего были и до инцидента, так что два эти факта напрямую не связаны.

Сообщается, что из пассажиров самолета при неудачной посадке никто не погиб.

Напомним, ранее в Тернопольской области во время полета загорелся самолет, погиб пилот.

Также мы сообщали, что в Индонезии Boeing оторвал крыло самолету при посадке.