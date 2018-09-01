В УПЦ МП заявили, что Константинопольский патриархат никаких решений о предоставлении автокефалии украинской церкви не принимал. Об этом сказано на официальном сайте.

"В комментариях митрополита Гальского Эммануила (Адамакиса) о результатах встречи Константинопольского и Московского патриархов в Стамбуле, отсутствуют слова о принятии решения предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви. Распространенная касательного этого в украинских СМИ информация является неправдивой", – отметили в УПЦ МП.

В УПЦ добавили, что митрополит Эммануил не сообщал о предоставлении автокефалии Украине.

"Дословно его прямая речь звучит так: "… Как вы знаете, в Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский Патриархат принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия Украинской Православной Церкви. Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем это решение, и об этом Вселенский Патриархат также сообщил Патриарху Кириллу во время его визита", – подчеркнули в УПЦ.

Таким образом, митрополит не утверждает, что автокефалия предоставляется. Будут лишь рассмотрены варианты после проведенных исследований.

"Константинопольский Патриархат не только задекларировал необходимость поиска путей предоставления автокефалии, но и "имплементировал" это решение — то есть, непосредственно начал этот поиск. Однако, удалось ли Константинопольской Патриархии с апреля месяца найти варианты предоставления автокефалии, и если да, то какими она их видит — пока в речи митрополита Эммануила не сообщается. Как и не сообщается авторитетным иерархом, ставит ли перед собой Константинопольская Патриархия цель реализовать указанные варианты, если такие теоретически они будут найдены", – объяснили в УПЦ МП.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео встречи Патриархов Кирилла и Варфоломея, которые хотят обсудить вопрос о Томосе для Украины.

Также Сербский патриарх попросил Варфоломея не предоставлять Томос Украине.