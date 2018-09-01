В Англии закрылось трансферное окно, так что Александр Зинченко не сможет перейти в другой клуб.

"Манчестер Сити" не успел договориться о трансфере Зинченко. К слову, левый защитник клуба Бенжамен Менди восстановился после травмы, соответственно, украинец вряд ли будет иметь много игрового времени.

Между тем, заинтересованность в украинском футболисте высказывали Вулверхэмптон, Фулхэм, Жирона и Бетис. Сделка с Бетисом почти состоялась: сам Зинченко хотел перейти в испанский клуб, однако команда хотела не купить, а арендовать полузащитника.

Напомним, Александр Зинченко отказался переходить из Манчестер Сити в Вулверхэмптон.

Также мы сообщали, что Александр Зинченко может перейти из Манчестер Сити в Ньюкасл.