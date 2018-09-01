В Киеве в районе Борщаговской произошло смертельное ЧП: из окна одного из общежитий выпал молодой человек. Об этом сообщает блогер Владислав Антонов на странице в Facebook.

По его информации, происшествие случилось в общежитии №20 Киевского политехнического института. Была ли это попытка суицида - неясно. Возможно, парень выпал случайно.

На месте работают скорая помощь и полиция.

Отметим, что общежитие №20 КПИ находится по адресу: улица Борщаговская, 144.

Скриншот: Facebook/ Vladislav Antonov

Фото: Facebook/ Vladislav Antonov

Напомним, в Польше украинец спрыгнул с тротуара на проезжую часть и погиб в аварии.

Также мы сообщали, что в Москве двое подростков спрыгнули с 14-го этажа, обмотавшись скотчем.