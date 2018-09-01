1 сентября в Киеве из окна общежития выпал студент
В Киеве в районе Борщаговской произошло смертельное ЧП: из окна одного из общежитий выпал молодой человек. Об этом сообщает блогер Владислав Антонов на странице в Facebook.
По его информации, происшествие случилось в общежитии №20 Киевского политехнического института. Была ли это попытка суицида - неясно. Возможно, парень выпал случайно.
На месте работают скорая помощь и полиция.
Отметим, что общежитие №20 КПИ находится по адресу: улица Борщаговская, 144.
Скриншот: Facebook/ Vladislav Antonov
Фото: Facebook/ Vladislav Antonov
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