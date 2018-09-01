В Киеве провернули массовое мошенничество с фальшивыми билетами на концерт Imagine Dragons, уже подано 101 заявление в полицию.



Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, вчера более сотни фанов группы Imagine Dragons не смогли попасть на концерт из-за мошенничества с фальшивыми билетами. Среди заявителей фигурировали суммы 2600 и 3000 грн, выложенных за фальшивку вместо билетов. В полиции сообщили, что реализацию фальшивок наладили как через интернет-сайты так и с рук в районе НСК "Олимпийский", где проходил концерт.



Массовое выявление фальшивок произошло при прохождении контроля на входе в стадион. Люди начали скандалить и прорываться в кризисный центр НСК, подозревая в соучастии в афере устроителей концерта. Всего по предварительным подсчетам Нацполиции с заявлениями о мошенничестве при продаже липовых билетов обратился 101 потерпевший.



Сегодня заявления продолжают поступать от тех кто не успел вчера обратиться. По факту мошенничества полиция расследует уголовное производство по ст. 190 УК Украины.



Напомним, на концерт Imagine Dragons в Киеве 31 августа 2018 года ажиотаж с билетами был просто невероятный. В электронной очереди стояло почти 50 тысяч пользователей. Эту ситуацию и использовали мошенники, сорвав на фанах группы крупный куш.



Американская рок-группа Imagine Dragons впервые выступала с сольным концертом в Киеве на НСК "Олимпийский". Выступление прошло в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve.



Еще 9 января стартовала массовая продажа билетов. Чтобы достать билеты на Imagine Dragons нужно было простоять несколько часов в огромной очереди. Цены на Radioactive Zone (фан-зона под сценой) были 1599 грн за билет, Fan Zone – 1299 грн, сектора – от 749 грн до 2499 грн, Sky box – от 5990 до 7990 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что за несколько часов до концерта билеты на Imagine Dragons продавали по три тысячи гривен.

На самом же концерте в Киеве солист Imagine Dragons вышел на сцену с украинским флагом.