Актриса Ванесса Маркес, известная благодаря роли медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь", была застрелена сотрудниками полиции управления Южной Пасадены в штате Калифорния. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что трагедия случилась 31 августа. Актриса снимала квартиру, и ее арендодатель был обеспокоен ее состоянием, поэтому он вызвал полицейских. Дело в том, что Маркес имела психическое заболевание, иногда у нее случались приступы.

Врачи-психиатры и патрульные, прибывшие на место происшествия, пытались уговорить Ванессу получить медицинскую помощь, однако более полутора часов она отказывалась, после чего взяла пистолет и стала целиться в полицейских.

Двое сотрудников полиции выстрелили в нее, когда актрису доставили в больницу, она уже была мертва. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес расследует инцидент.

Актрисе было 49 лет, помимо роли в "Скорой Помощи", она была известна благодаря тому, что сыграла в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Лас-Вегас".

Фото: eg.ru

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