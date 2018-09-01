В "ДНР" заявили, что после смерти главаря Александра Захарченко будут поддерживать пророссийскую политику "республики". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Как заявил временно исполняющий обязанности "лидера ДНР" Дмитрий Трапезников, они нацелены на присоединение к России.

"Неизменным остается и наш внешнеполитический курс – интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к большой России...Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути", - сказал Трапезников.

Напомним, 31 августа глава "Донецкой Народной Республики" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке.

Ранее "Страна" сообщала, что в Донецке вместе с Захарченко погиб его телохранитель, 12 человек ранено.

Также прощание и похороны Захарченко в Донецке назначили на 2 сентября.