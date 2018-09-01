31 августа в результате взрыва, которым убило "главу ДНР" Александра Захарченко, погиб еще один человек, его телохранитель.

Об этом со ссылкой на "Министерство здравоохранения ДНР" сообщает "Донецкое агенство новостей" - официальный информресурс сепаратистов.

Еще 12 человек получили различные травмы в результате взрыва. Пятеро из них направлены в ИНВХ им. Гусака. Их жизни ничего не угрожает, но они требуют медицинской помощи. Остальные получили помощь амбулаторно, в медицинских учреждениях на сегодняшний день не пребывают.

"Министр здравоохранения" Александр Оприщенко опроверг информацию о том, что пять человек, в том числе 1 ребенок, погибли в результате взрыва.

Напомним, в "ДНР" допросили подозреваемых в убийстве Захарченко. Они заговорили о причастности Украины.