На Донбассе контрольные пункты въезда/выезда начали работать по осеннему графику. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"С сегодняшнего дня все контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в районе проведения операции объединенных сил начали контрольно-пропускные операции согласно осеннему графику работы. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7:00 до 18:30. Изменение временного режима в первую очередь связано с безопасностью", - сказано в сообщении.

Также пограничники рассказали, что на КПВВ передвижение граждан будет происходит только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении отмечается отсутствие передвижения людей и транспортных средств.

Отмечается, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск только в направлении ОРДО и полностью отказывают в выезде на территорию, подконтрольную Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в штабе ООС опровергли информацию о наступлении украинской армии на Донбассе.

Также пункт пропуска "Майорское" в зоне ООС все еще не работает.