В Украине погода 1 сентября будет жаркой и сухой. Дождей не ожидается ни в одном регионе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве температура поднимется до +28 градусов. Ночью опустится до +13.

Жарче всего будет в Луганской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях. Тут столбик термометра местами будет подниматься выше отметки +34 градуса. Впрочем, в восточных регионах ночью будет прохладно - до +15. А в южных температура не опустится ниже +19.

В западных областях тоже солнечно, но не так жарко. Температура не будет подниматься выше +29. Ночью ожидается около +12 - +15 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики сообщили, какая погода будет на первых школьных линейках в Украине.

Также мы сообщали, в каких регионах Украины было жарко и где жара была просто невыносимой.