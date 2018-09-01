В "ДНР" допросили подозреваемых в убийстве Захарченко. Они заговорили о причастности Украины
Убийство Александра Захарченко, которое произошло 31 августа вечером в Донецке, по словам и.о. "главы ДНР" Дмитрия Трапезникова, было совершено при участии украинской стороны. Об этом пишут СМИ сепаратистов.
По словам Трапезникова, задержанные по подозрению в причастности убийства уже побывали на допросе, в результате они сообщили об участии украинской стороны.
При этом, по данным и.о. "главы ДНР", всего было задержано несколько человек. Точное количество подозреваемых он не уточнил.
Напомним, ранее появилась информация о причастности ближайшего окружения Захарченко к подготовке его убийства.
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