Убийство Александра Захарченко, которое произошло 31 августа вечером в Донецке, по словам и.о. "главы ДНР" Дмитрия Трапезникова, было совершено при участии украинской стороны. Об этом пишут СМИ сепаратистов.

По словам Трапезникова, задержанные по подозрению в причастности убийства уже побывали на допросе, в результате они сообщили об участии украинской стороны.

При этом, по данным и.о. "главы ДНР", всего было задержано несколько человек. Точное количество подозреваемых он не уточнил.

Напомним, ранее появилась информация о причастности ближайшего окружения Захарченко к подготовке его убийства.