В подготовке убийства "главы ДНР" Александра Захарченко подозревают его соратников.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает КоммерсантЪ.

Так, сообщается, что взрывное устройство находилось в одной из ламп в кафе "Сепар", привести его в действие можно было при помощи мобильного телефона. Соответственно, чтобы сделать это, убийца Захарченко должен был находиться рядом с кафе, чтобы увидеть, когда его мишень прибудет к зданию, чтобы звонком инициировать подрыв.

Кроме того, никто, кроме ближайшего окружения Александра Захарченко не мог знать о точных планах и маршрутах "главы ДНР". Стоит также отметить, что кафе "Сепар" - собственность начальника охраны Захарченко. Там часто собирались высшие чины "ДНР", и охрана там была соответствующая. Таким образом, без помощи кого-то изнутри установить бомбу в здании было бы очень тяжело.

Напомним, ранее в убийстве Захарченко заподозрили его охранника, потому что он исчез с места взрыва.

Также мы сообщали, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что убийство Захарченко связано с обострением в Сирии и обвинил США во вмешательстве в ситуацию на Донбассе.