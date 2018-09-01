Убийство "главы ДНР" Александра Захарченко, которое случилось 31 августа, обусловлено вмешательством властей США и их желанием отвлечь внимание от обострения ситуации в Сирии. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер ЛДПР и депутат российской Госдумы Владимир Жириновский.

"В августе 2018 — обострение ситуации с Сирией и Донбассом. Виновны американцы. Почему Захарченко убили 31 августа? Наш флот подошел к берегам Сирии. Вашингтон понял что обстрел сирийской армии закончится плохо. Партия Трампа проиграет осенние выборы в парламент, если со Средиземноморья в США поступит хотя бы 50 гробов с телами американских солдат. Ухудшать конфликт в Сирии Вашингтон боится. Ответ — взрыв в ДНР. После теракта войска Донбасса могут начать наступление на Мариуполь", - написал Владимир Жириновский.

По мнению политика, все это приведет к гражданской войне в Украине "между сторонниками России и марионетками Запада". Жириновский также отметил, что это способ власти США "навредить России чужими руками". Партия Дональда Трампа сможет одержать победу на выборах, если весь мир заговорит о русской агрессии.

Скриншот:Facebook\ Владимир Жириновский

Напомним, 31 августа в Донецке у кафе "Сепар" на бульваре Пушкина прогремел взрыв. Погиб "глава ДНР" Александр Захарченко.

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