В ночь с пятницы на субботу, 1 сентября, в 02:50 в аэропорту "Сочи" самолет "Боинг 738" при посадке выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом сообщает Интерфакс".

Рейс принадлежал авиакомпании Urair. Самолет летел из "Внуково" (Москва). После того, как самолет выкатился за посадочную полосу, у него загорелись левое и правое крыло.

Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей. Госпитализировано шесть пассажиров, из них - двое детей.

Одна из версий произошедшего - сложные погодные условия. В Сочи был ливень и гроза. Самолет посадили со второго раза. По предварительным данным, экипаж не справился с управлением.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Видео: YouTube Регион Online

Напомним, в США пилот поругался с женой и направил самолет на дом.

Также мы сообщали, что появилось видео, как в России камнем упал с неба и загорелся самолет с пилотом.