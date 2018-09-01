В случае химической атаки со стороны Сирии, США уже готовы нанести ракетный удар. Несмотря на то, что власти арабской республики открещиваются даже от наличия химического оружия, Белый дом подготовил список целей для ракетного удара. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает CNN.

Если список будет передан в Пентагон, военные моментально готовы отреагировать. Стоит отметить, однако, что окончательного решения по Сирии руководство США еще не приняло.

Ожидается, что если власти Сирии пойдут на химатаку, то это случится в Идлибе.

А газета Gibraltar Chronicle сообщает, что ударная многоцелевая атомная подводная лодка США Newport News вошла в пролив Гибралтар. По данным Пентагона, это плановое плавание.

Однако ранее лодка была вовлечена в конфликт в Сирии. Субмарина выпустила по объектам, предположительно связанным с химическим оружием, шесть ракет "Томагавк".

Напомним, ранее в РФ предупредили о новых химатаках в Сирии. По данным Минобороны, готовится инсценировка химической атаки.

Также мы сообщали, что США, Франция и Британия заявили о готовности ответить на химические атаки Сирии.