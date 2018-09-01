Вселенский патриархат официально прокомментировал встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая состоялась 31 августа в Стамбуле.

По сообщениям прессы, патриархи накануне синода Константинопольской церкви обсуждали вопрос автокефалии для Украины, а из уст Варфоломея даже якобы прозвучало обещание предоставить Киеву Томос.

Однако в финальном релизе Вселенского патриархата встреча с Кириллом описывается в общих выражениях, без всякого упоминания Украины.

По данным Фанара, Кирилл прибыл в Стамбул обсудить "общие православные" вопросы.

Описав открытую часть встречи, содержание которой известно, на сайте Константинопольской церкви указано, что "затем первоиерархи провели длительную частную дискуссию" вместе с митрополитами Эммануилом и Иларионом.

"По окончании двухчасовой беседы Блаженнейший (Кирилл - ред.) отправился в Москву", - заключается в релизе.

Отметим, что синод Вселенского патриархата, на котором должны обсуждать автокефалию Украине, продлится еще три дня. По его итогам церковь сделает заявление.

Подробнее, о чем говорили иерархи - читайте в материале "Страны" "Хорошо-хорошо". Что на самом деле решилось по Томосу после встречи патриархов Варфоломея и Кирилла.

Ранее мы рассказывали о том, что до праздника Крещения Руси автокефалию так и не предоставили, хотя на это рассчитывал Петр Порошенко.